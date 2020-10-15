В Народном Совете продолжается работа над регулированием порядка освещения деятельности органов государственной власти в СМИ

Комитет Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям продолжил работу над совершенствованием положений законопроекта «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации». Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«Положения законопроекта направлены на совершенствование правоотношений, возникающих в связи с распространением государственными средствами массовой информации материалов или сообщений о деятельности органов государственной власти. Пресс-службы органов государственной власти ведут аудио- и видеозапись всех официальных мероприятий с участием Главы, заседаний Народного Совета, Правительства и так далее. Положения предлагаемого законопроекта наделяют журналистов средств массовой информации правом ознакомиться с вышеуказанными записями и снять с них копии, кроме записей закрытых мероприятий. В свою очередь, право аккредитованных журналистов производить собственную аудио- и видеозапись на заседаниях, совещаниях и иных открытых официальных мероприятиях законопроект не ограничивает.

За основу законопроекта, руководствуясь концепцией внешней политики, утверждённой Указом Главы № 56, определяющей в качестве одного из стратегических приоритетов взаимодействие с Российской Федерацией и закрепляющей стремление к совершенствованию законодательства Республики путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации, был взят Федеральный закон “О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации”», – рассказал парламентарий.