В Народном Совете продолжается работа над совершенствованием законодательства в сфере государственной службы

В пятницу, 24 июля, состоялось очередное заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии продолжили работу над проектом закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О системе государственной службы Донецкой Народной Республики” и Закон Донецкой Народной Республики “О государственной гражданской службе”».

Председатель Комитета Максим Кныш прокомментировал целесообразность принятия этого законопроекта.

«Цель проекта закона – совершенствование законодательства Донецкой Народной Республики в сфере прохождения государственной службы в части отнесения службы в органах доходов и сборов Донецкой Народной Республики к государственной гражданской службе, а службы в таможенных органах Донецкой Народной Республики – к иным видам государственной службы. Это позволит обеспечить надлежащее прохождение государственной службы должностными лицами таможенных органов и органов доходов и сборов в условиях институциональных преобразований и реформирования системы государственной службы. Кроме того, принятие проекта закона будет способствовать урегулированию вопросов включения в стаж государственной службы периодов замещения должностей должностными лицами органов доходов и сборов Донецкой Народной Республики, выполняющими функции в сфере налогообложения», – сказал парламентарий.