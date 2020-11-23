В Народном Совете продолжается работа над совершенствованием законодательства в сфере информационной безопасности Республики

В пятницу, 20 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, в котором приняли участие представитель Администрации Главы Алексей Сухинин, представители Правительства, Министерства информации, Министерства связи и Министерства государственной безопасности.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что участники продолжили работу над законопроектом «О внесении изменений в Законы ДНР ʺО телекоммуникацияхʺ и ʺОб информации и информационных технологияхʺ».

«Законопроект устанавливает дополнительные требования, предъявляемые к операторам телекоммуникаций и организаторам распространения информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» о хранении на территории Республики получаемой и передаваемой ими информации. Предлагаемые законопроектом требования будут способствовать своевременному и оперативному выявлению, пресечению и раскрытию преступлений и иных противоправных действий, направленных на нанесение ущерба государству.

Дополнительно хотелось бы отметить, что информационная безопасность –состояние защищённости личности, общества и государства от внутренних и внешних информационных угроз. При совершенствовании информационной безопасности должны обеспечиваться конституционные права и свободы граждан, достойное качество и уровень жизни, суверенитет и территориальная целостность Республики, её устойчивое социально-экономическое развитие, а также государственная безопасность», – сказал парламентарий.