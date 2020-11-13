В Народном Совете продолжается работа над совершенствованием законодательства в сфере СМИ

В пятницу, 13 ноября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, в котором приняли участие представитель Администрации Главы Алексей Сухинин, представитель Правительства и Министерства информации.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета Владислав Бердичевский рассказал, что участники продолжили работу над законопроектом «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».

«Комитет рассмотрел заключение Правительства и Администрации Главы к законопроекту «О порядке освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации».

В частности, члены Комитета совместно с приглашёнными участниками заседания согласовали отдельные изменения в законопроект. Приняты поправки, направленные на обеспечение согласованности рассматриваемого законопроекта с Законом ДНР «О средствах массовой информации». Также обсуждению подлежали нормы, регламентирующие разрешение споров, вытекающих из нарушения, установленного обсуждаемым законопроектом порядка освещения деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой информации.

Согласно предписаниям законопроекта, государственные аудиовизуальные СМИ при формировании программной политики должны предусматривать в иных публицистических, информационных и информационно-аналитических программах всестороннее и объективное информирование телезрителей и радиослушателей о работе органов государственной власти, об основных принципах государственного устройства Республики, основных направлениях внутренней и внешней политики государства, деятельности Главы, о программе деятельности Правительства, позиции депутатов Народного Совета, разрешении дел и споров судами.

Органы государственной власти, их должностные лица могут выступать инициаторами распространения таких программ в соответствии с законодательством о телерадиовещании», – сказал парламентарий.