В Народном Совете продолжается работа над законопроектом «Об основах государственной молодёжной политики»

В пятницу, 30 октября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму. В мероприятии приняли участие представители Правительства, Министерства молодёжи, спорта и туризма и Молодёжного парламента.

В комментарии пресс-службе Народного Совета депутат Кирилл Макаров рассказал, что участники заседания продолжили работу над проектом закона «Об основах государственной молодёжной политики», в частности было принято решение концептуального характера – взять за основу соответствующий закон Ростовской области.

«Предстоит очень важная работа, потому что, когда принимался региональный закон о молодёжной политике в Ростовской области, проводилось самое масштабное его обсуждение, чтобы учесть абсолютно все пожелания. У нас есть этот опыт, и я уверен, что заинтересованные субъекты смогут дать немало конструктивных предложений.

Среди предложений, озвученных во время обсуждения, есть доработка норм, касающихся инфраструктуры в фокусе молодёжной политики. Так, в законопроекте не указаны молодёжные центры – объекты недвижимости, где могут проходить мероприятия в рамках реализации государственной молодёжной политики. Там ребята смогут принять участие или провести своё мероприятие», – рассказал Кирилл Макаров.