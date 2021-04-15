В Народном Совете продолжена работа над проектом закона «О техническом регулировании»

В четверг, 15 апреля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по промышленности и торговле с участием приглашенных представителей Министерства промышленности и торговли, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Правительства ДНР, Государственного предприятия «Донецкстандартметрология», а также представителя Главы ДНР в Народном Совете.

Проект закона «О техническом регулировании», обсуждаемый на заседании, направлен на координацию отношений, возникающих при разработке, принятии, применении и соблюдении обязательных требований к объектам технического регулирования.

В рамках заседания обсуждались вопросы, касающиеся особенностей технического регулирования, в том числе об обеспечении безопасности зданий и сооружений, устранении дублирования полномочий органов государственного надзора за соблюдением требований технических регламентов, определении органа, уполномоченного на принятие порядка государственной регистрации технических регламентов, финансировании расходов в сфере технического регулирования за счет средств государственного бюджета.

«Техническое регулирование призвано упорядочить деятельность на всех стадиях жизненного цикла продукции, определить для нормативных документов правовое поле, что приведет к их упорядоченному применению, а также поддержке производителей и защите потребителей посредством приоритетного соблюдения требований качества и безопасности», – отметил председатель Комитета по промышленности и торговле Сергей Чучин.