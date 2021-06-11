В Народном Совете продолжили обсуждение предложений по декриминализации ответственности за экономические преступления

В четверг, 10 июня, состоялось совместное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству и Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению концепции проекта закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики и Уголовно-процессуальный кодекс Донецкой Народной Республики».

В мероприятии также приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности и Министерства доходов и сборов ДНР.

В комментарии пресс-службе Народного Совета председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина сообщила, что участники встречи обсудили предложения к законопроекту, направленному на декриминализацию статей Уголовного кодекса ДНР, связанных с экономическими преступлениями.

«Сегодня на расширенном заседании мы рассмотрели предложения Министерства доходов и сборов, Министерства внутренних дел и Министерства государственной безопасности к указанному проекту закона.

В частности, представители Министерства государственной безопасности выступили с инициативой об освобождении от уголовной ответственности за некоторые преступления небольшой и средней тяжести в сфере экономической деятельности лиц, впервые совершивших преступление, при соблюдении ими ряда условий, а именно возмещении ущерба, причинённого гражданину, организации или государству в результате деяния, и перечислении в Республиканский бюджет ДНР денежного возмещения в двукратном размере суммы причинённого ущерба либо дохода, полученного в результате совершения преступления, а также денежного возмещения в размере двукратной суммы такого дохода.

Кроме того, Министерством доходов и сборов представлены на рассмотрение предложения по закреплению норм, устанавливающих порядок пересмотра размеров ущерба, дохода либо задолженности в отношении граждан, государства и бизнеса, в статьях экономического блока Уголовного кодекса ДНР. Предлагается установить законодательные нормы, аналогичные российским», − сообщила председатель Комитета.

Елена Шишкина добавила, что по итогам заседания принято решение продолжить работу над проектом закона с учётом поступивших замечаний и предложений.

В свою очередь, председатель Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Марина Жейнова подчеркнула, что в законопроекте должно быть учтено мнение всех заинтересованных органов.

«Рассмотрев на сегодняшнем совместном заседании комитетов предложения и замечания заинтересованных органов по декриминализации экономических преступлений, Комитет по бюджету, финансам и экономической политике поддержал ранее изложенную нами позицию по данному вопросу.

Напомним, ранее мы совместно с представителями Министерства доходов и сборов уже прорабатывали предложения по декриминализации правонарушений и преступлений в сфере экономики и уплаты налогов, сборов и иных платежей, а также либерализации положений, касающихся проверок субъектов хозяйствования. Комитет по бюджету, финансам и экономической политике просит учесть обозначенные замечания и предложения перед регистрацией законопроекта», − отметила парламентарий.