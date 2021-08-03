В Народном Совете продолжили обсуждение предложений по доработке проекта КоАП

Сегодня, 3 августа, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению положений проекта закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях».

В мероприятии приняли участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, а также представители Комитета Народного Совета по гражданскому и арбитражному законодательству, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел и Министерства государственной безопасности.

О вопросах, вынесенных на повестку дня, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«В рамках расширенного заседания Комитета сегодня мы рассмотрели замечания и предложения к законопроекту, поступившие от заинтересованных органов государственной власти.

Стоит отметить, что в проекте закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях» представлены три раздела. Так, общая часть содержит общие положения, нормы об административной ответственности, о видах и вопросах назначения административных наказаний, освобождения от административной ответственности и от административного наказания, замены, отсрочки, рассрочки и приостановления исполнения административного наказания, административной ответственности несовершеннолетних. Особенная часть предусматривает составы конкретных административных правонарушений по видовым объектам противоправного посягательства и, соответственно, санкции за их совершение. Третий раздел посвящён субъектам административной юрисдикции», − сообщила парламентарий.

Елена Шишкина подчеркнула, что законопроектом конкретизируется необходимость соблюдения принципов справедливого и соразмерного административного наказания, а также проявления гуманизма при его назначении.

«Проект закона «Кодекс Донецкой Народной Республики об административных правонарушениях» имеет высокое общественное значение и влияет на жизнь каждого гражданина, поэтому важно внимательно проработать вопросы, касающиеся размеров штрафов и сроков наказаний по административным делам.

По итогам заседания принято решение продолжить работу над положениями законопроекта с участием заинтересованных органов власти», − отметила председатель Комитета.

Парламентарий добавила, что на заседании также рассматривались заключения комитетов Народного Совета на проект закона. Поступившие замечания и предложения будут учтены в итоговой редакции законопроекта.