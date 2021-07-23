В Народном Совете продолжили работу над изменениями в законодательстве, направленными на декриминализацию экономических преступлений

В четверг, 22 июля, в Народном Совете состоялось заседание рабочей группы по обсуждению концепции законопроекта, предусматривающего декриминализацию уголовной ответственности за преступления в экономической сфере.

В мероприятии приняли участие члены комитетов Народного Совета по уголовному и административному законодательству, по бюджету, финансам и экономической политике, а также представитель Главы ДНР в Народном Совете, Уполномоченный по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, представители Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, Министерства внутренних дел, Министерства государственной безопасности, Министерства доходов и сборов ДНР.

О вопросах, вынесенных на повестку дня, в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству Елена Шишкина.

«По поручению Главы ДНР на очередном заседании рабочей группы члены комитетов Народного Совета совместно с представителями заинтересованных органов продолжили обсуждение предложений по внесению изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы ДНР в части декриминализации правонарушений в сфере экономики, уплаты налогов и других платежей, а также либерализации нормативных положений, касающихся проведения проверок субъектов хозяйствования.

В частности, сегодня были рассмотрены предложения заинтересованных органов по вопросу применения меры пресечения к лицам, совершившим преступления в экономической сфере. Так, предлагается дополнить Уголовно-процессуальный кодекс такой мерой пресечения, как домашний арест, и внести в УПК изменения в части снижения размера залога. Также предлагается установить нормы, в соответствии с которыми такая мера пресечения, как домашний арест, может применяться только на основании судебного решения.

Кроме того, обсуждалась возможность внесения в Уголовный кодекс изменений, предусматривающих уменьшение размера суммы причинённого ущерба, который необходимо возместить лицу, впервые совершившему преступление экономической направленности, для освобождения от уголовной ответственности, с пятикратного на двукратный.

По итогам заседания принято решение продолжить совместную работу над концепцией проекта закона, направленного на декриминализацию ответственности за преступления в экономической сфере», − сообщила парламентарий.

В свою очередь, заместитель председателя Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Ирина Дианова отметила необходимость дополнительной проработки поступивших предложений, что обусловлено высокой социальной значимостью рассматриваемого вопроса.

«В ходе очередного заседания рабочей группы по декриминализации экономических преступлений были рассмотрены вновь поступившие замечания и предложения Министерства доходов и сборов, а также Министерства внутренних дел относительно внесения изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы Донецкой Народной Республики в части смягчения уголовной ответственности за совершение преступлений в финансово-экономической сфере.

За основу предложенных изменений были взяты соответствующие нормы Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов Российской Федерации.

Поскольку предложенные изменения касаются широкого круга субъектов хозяйствования, целесообразно провести дополнительный анализ замечаний и предложений и продолжить их обсуждение с участием заинтересованных органов», − отметила депутат.

Также в рамках заседания при участии членов комитетов Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству и по транспорту и связи были рассмотрены положения проекта закона «Об осуждении украинских национальных квазигосударственных образований и запрете пропаганды их символики», разработанного в целях противодействия пропаганде украинского национализма, его символики, а также поддержания исторической справедливости и сохранения исторической памяти русского народа Донбасса.