В Народном Совете продолжили работу над законом о присвоении наименований географическим объектам и их переименовании

Сегодня, 27 января, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии рассмотрели предложения к законопроекту «О наименовании географических объектов».

В мероприятии приняли участие представители Государственного комитета по земельным ресурсам, а также представители администраций городов Донецка и Макеевки, Ленинского района города Донецка и Оленовской поселковой администрации.

Председатель Комитета Валерий Скороходов рассказал пресс-службе Народного Совета о вопросах, поднятых на заседании.

«Сегодня мы выслушали мнение представителей местных администраций о нормах законопроекта «О наименовании географических объектов», которые касаются их полномочий. Согласно проекту к ним относится информирование населения соответствующих территорий о поступивших предложениях о присвоении наименований географическим объектам или их переименовании, а также выявление и обобщение мнения граждан по данным вопросам.

Приглашённые представители местных администраций поддержали позицию Комитета по всем вопросам, а также отметили актуальность законопроекта», – сказал парламентарий.

Кроме того, по словам Валерия Скороходова, на заседании депутаты рассмотрели вопросы, связанные с реализацией некоторых законов Донецкой Народной Республики, относящихся к ведению Комитета, а именно вопросы разработки и принятия подзаконных нормативных правовых актов.

«Совместно с представителями Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственного комитета по земельным ресурсам мы проанализировали действующие законы ДНР «О геодезии и картографии», «О племенном деле в животноводстве», «О развитии сельского хозяйства» и некоторые другие на предмет разработанных и принятых подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для реализации положений указанных законов в рамках взаимодействия Народного Совета и органов государственной власти. По результатам работы выявлено, что есть ряд вопросов, которые должны быть урегулированы НПА. На данный момент профильные органы ведут работу по их разработке», – сообщил парламентарий.