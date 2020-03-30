В Народном Совете продолжили работу над законопроектом о семеноводстве

В пятницу, 27 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, на котором парламентарии совместно с представителями Министерства агропромышленной политики и продовольствия и Государственной инспекции обсудили ряд статей законопроекта, регулирующего правоотношения в сфере семеноводства.

Начальник отдела семеноводства Государственной инспекции Зинаида Батицкая обосновала необходимость ведения Государственных реестра селекционных достижений и реестра производителей семян и посадочного материала.

«На сегодняшний день в Республике функцию Государственного реестра производителей семян и посадочного материала по факту выполняет раздел официального сайта Государственной инспекции «Государственный реестр производителей семян и посадочного материала», который предназначен для просмотра Государственного реестра сертификатов, выданных производителям семян и посадочного материала Государственной инспекцией Министерства агропромышленной политики и продовольствия.

Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, формируется органом исполнительной власти в сфере семеноводства на основании заявок, экспертизы представленных документов, результатов регистрационных испытаний или результатов испытаний, представленных заявителем. При этом регистрационные испытания сортов, гибридов растений проводятся для выявления их хозяйственно полезных признаков или свойств и пригодности для конкретных регионов возделывания, а также отличимости, однородности и стабильности», – сообщила докладчик.

Валерий Скороходов акцентировал внимание на нормах законопроекта, регламентирующих право на производство и использование семян.

«Проект закона, представленный Государственной инспекцией, содержит ряд норм, которые устанавливают право производителей семян размножать и заготавливать их для дальнейшей реализации с разрешения соответствующего владельца патента на использование сорта, если их производственные условия соответствуют аттестационным требованиям, которые должны утверждаться Министерством агропромышленной политики и продовольствия.

При этом право на производство и реализацию оригинальных, элитных и репродукционных семян, гибридов первого поколения, элитного и репродукционного посадочного материала многолетних растений, культуры меристем, посадочного материала однолетних культур предоставляется производителям семян, которые по результатам аттестации внесены в Государственный реестр производителей семян и посадочного материала», – отметил парламентарий.

Председатель Комитета добавил, что при разработке законопроекта необходимо учитывать необходимость повышения инвестиционной привлекательности сферы семеноводства.

«Наша задача не только законодательно урегулировать ту или иную сферу деятельности, но и сохранить баланс между государственным регулированием и привлекательностью инвестиционного климата в Республики. Считаю необходимым отметить, что право реализации семян и посадочного материала должно быть не только у производителя, но и у заинтересованных субъектов хозяйствования», – сказал Валерий Скороходов.

Также в ходе заседания парламентарии обсудили формирование государственных фондов семян и страховых фондов семян. Поступило предложение государственные фонды семян разделять на государственный фонд семян сельскохозяйственного назначения и государственный фонд семян лесных растений, которые представляют собой запасы семян сельскохозяйственных растений и лесных растений, и предназначены для оказания помощи юридическим и физическим лицам, занятым производством сельскохозяйственной продукции или осуществляющим ведение лесного хозяйства, в случаях стихийных бедствий или иных чрезвычайных ситуаций. Страховые фонды семян представляют собой запасы семян сельскохозяйственных растений и лесных растений и формируются на случай неурожая.

Юрий Леонов отметил, что нужно дополнительно обсудить требования к определению сортовых и посевных качеств семян.

«Норма, устанавливающая обязательное требование к проверке семян, предназначенных для посева, в части определения сортовых и посевных качеств, должна быть избирательна ввиду её декларативности, иначе мы обяжем каждого желающего использовать семена для посева или посадки проходить эту проверку», – подчеркнул депутат.

По итогам обсуждения Комитет принял решение продолжить работу над законопроектом, учитывая мнения специалистов Государственной инспекции и соблюдая при этом интересы аграриев Республики.