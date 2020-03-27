В Народном Совете продолжили работу над законопроектом о ветеранах

В пятницу, 27 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором было продолжено обсуждение концепции законопроекта «О ветеранах». На мероприятии присутствовали представители Министерства труда и социальной политики, Управления народной милиции, военного комиссариата и Управления по социальной поддержке военнослужащих в отставке и патриотическому воспитанию при Главе Донецкой Народной Республики.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня на заседании Комитета обсуждалась концепция законопроекта об определении категорий ветеранов, а также понятийный аппарат, применяемый в законопроекте. Отдельное внимание было уделено понятию «народное ополчение» и определению правового статуса лиц, принимавшим участие в боевых действиях по защите Донецкой Народной Республики. Кроме этого, были рассмотрены правовые нормы, определяющие условия и порядок предоставления социальных гарантий, а также их перечень с учётом действующего законодательства Донецкой Народной Республики, предусматривающего социальные гарантии определённым категориям лиц, предусмотренным в законопроекте», – сообщил парламентарий.

Председатель Комитета добавил, что по итогам заседания было принято решение продолжить работу над законопроектом с учётом поступивших замечаний и предложений.