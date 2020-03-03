В Народном Совете продолжили работу над законопроектом, регулирующим сферу патриотического воспитания

Во вторник, 3 марта, состоялось заседание Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму, в котором приняли участие представители Молодёжного парламента. Участники продолжили работу над законопроектом, регулирующим сферу патриотического воспитания в Донецкой Народной Республике.

Председатель Комитета Владимир Чекун отметил, что сейчас крайне актуальна необходимость внесения корректив в сферу, регулирующую патриотическое и в военно-патриотическое воспитание.

«Предложенный законопроект определяет цели, принципы, задачи и основные направления патриотического воспитания как важного и необходимого элемента государственной политики, устанавливает правовые и организационные основы формирования государственной системы воспитания граждан Донецкой Народной Республики.

В первую очередь это необходимо проводить в школах, лицеях, техникумах и вузах, где закладываются и формируются такие понятия, как «Родина», «народ», «государство». Главное – привить молодому поколению любовь к своей Родине и чувство ответственности за её сохранение и защиту», – сказал парламентарий.

В свою очередь член Комитета Фёдор Березин добавил, что закон о патриотическом воспитании позволит вести воспитательную работу в общем векторе.

«Закон позволит обобщить имеющийся опыт, обозначить для субъектов, занимающихся патриотическим воспитанием, основные направления работы и критерии оценки своего труда.

Наряду с ознакомлением молодёжи с подвигами советских людей в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов необходимо изучать историю возникновения Донецкой Народной Республики и рассказывать о героизме наших воинов, привлекая к воспитанию молодёжи участников военных операций, историков и краеведов», – сказал депутат.