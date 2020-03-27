В Народном Совете пройдут парламентские слушания

В понедельник, 30 марта, состоятся парламентские слушания на тему «О концепции проекта закона “Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике”».

В парламентских слушаниях примут участие депутаты Народного Совета, а также официально приглашённые специалисты – эксперты и представители профильных министерств и ведомств.

Актуальность темы слушаний обусловлена тем, что для Донецкой Народной Республики крайне важна разработка базового закона, регулирующего инвестиционную деятельность. На сегодняшний день в Республике основополагающим является привлечение инвестиций для восстановления разрушенной войной экономики.

Напомним, согласно Положению «О порядке проведения депутатских слушаний Народного Совета Донецкой Народной Республики», парламентские (депутатские) слушания – это организационно-правовая форма деятельности депутатского корпуса, направленная на совершенствование нормотворческой деятельности Народного Совета посредством осуществления обратной связи с избирателями, должностными лицами, предприятиями государственной и иных форм собственности, общественными организациями, привлекаемыми к нормотворческой деятельности по конкретной проблеме либо проекту нормативного акта.

Мероприятие пройдёт в сессионном зале Народного Совета.

Начало в 11:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 10:00 до 10:40.