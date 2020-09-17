В Народном Совете пройдут парламентские слушания [ОБНОВЛЕНО]

В пятницу, 18 сентября, в сессионном зале Дома Правительства состоятся парламентские слушания на тему «Снижение административного влияния на предпринимательскую деятельность».

Дата проведения мероприятия перенесена.

В парламентских слушаниях примут участие депутаты Народного Совета, а также приглашённые специалисты – эксперты и представители профильных министерств, бизнеса и Молодёжного парламента ДНР.

В ходе парламентских слушаний парламентарии и приглашённые гости обсудят ряд вопросов, связанных с административным влиянием на предпринимательскую деятельность. По итогам слушаний будут приняты рекомендации, в том числе касающиеся концепции законопроектов «О лицензировании отдельных видов деятельности» и «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”», находящиеся в разработке у профильных комитетов.

Напомним, согласно Положению «О порядке проведения депутатских слушаний Народного Совета Донецкой Народной Республики», парламентские (депутатские) слушания – это организационно-правовая форма деятельности депутатского корпуса, направленная на совершенствование нормотворческой деятельности Народного Совета посредством обратной связи с избирателями, должностными лицами, предприятиями государственной и иных форм собственности, общественными организациями, привлекаемыми к нормотворческой деятельности по конкретной проблеме либо проекту нормативного акта.

Начало в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.