В Народном Совете пройдёт очередное пленарное заседание осенней сессии 2020 года

В пятницу, 11 сентября 2020 года, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

«О внесении изменений в статью 60 Закона Донецкой Народной Республики “Об охране окружающей среды” и в Закон Донецкой Народной Республики “О животном мире”» (докладчик депутат Юрий Покинтелица);

«О крестьянском (фермерском) хозяйстве» (докладчик депутат Роман Удалов);

«О развитии сельского хозяйства» (докладчик депутат Валерий Скороходов).

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.