В Народном Совете пройдёт очередное пленарное заседание осенней сессии 2020 года

В четверг, 24 сентября 2020 года, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”» (докладчик депутат Алла Оболенская);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» (докладчик депутат Александр Хряков);

«О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Александр Быкадоров);

«Об административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (докладчик депутат Елена Шишкина);

О внесении изменения в статью 163 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Елена Шишкина);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О системе государственной службы Донецкой Народной Республики” и Закон Донецкой Народной Республики “О государственной гражданской службе”» (докладчик депутат Марина Жейнова).

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.