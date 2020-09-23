В Народном Совете пройдёт очередное пленарное заседание осенней сессии 2020 года
В четверг, 24 сентября 2020 года, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.
В проект повестки дня включены следующие законопроекты:
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об образовании”» (докладчик депутат Алла Оболенская);
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» (докладчик депутат Александр Хряков);
- «О внесении изменений в Гражданский кодекс Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Александр Быкадоров);
- «Об административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» (докладчик депутат Елена Шишкина);
- О внесении изменения в статью 163 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Елена Шишкина);
- «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О системе государственной службы Донецкой Народной Республики” и Закон Донецкой Народной Республики “О государственной гражданской службе”» (докладчик депутат Марина Жейнова).
Начало пленарного заседания в 12:00.
Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.