В Народном Совете пройдёт очередное пленарное заседание осенней сессии 2020 года

В пятницу, 20 ноября 2020 года, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О свободе вероисповедания и религиозных объединениях”» (докладчик депутат Александр Ковтырин);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О Государственной оперативно-спасательной службе”» (докладчик депутат Андрей Ворошилов);

«О внесении изменений в статью 74 1 Закона Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”» (докладчик депутат Ирина Дианова);

Закона Донецкой Народной Республики “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”» (докладчик депутат Ирина Дианова); «О внесении изменений в статьи 63 и 138 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”» (докладчик депутат Игорь Пашков);

«Об особенностях прохождения государственной гражданской службы в системе Министерства иностранных дел Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Владислав Бердичевский);

«О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Пётр Шимановский);

«Об органах судейского сообщества» (докладчик депутат Марина Магдалина);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О лицензировании отдельных видов хозяйственной деятельности”» (докладчик депутат Сергей Чучин);

«О внесении изменений и дополнений в Закон Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”» (докладчик депутат Марина Жейнова);

«О внесении изменения в статью 47 Закона Донецкой Народной Республики “О животном мире”» (докладчик депутат Юрий Покинтелица);

«О внесении изменений в статью 34 Закона Донецкой Народной Республики “Об охране атмосферного воздуха”» (докладчик депутат Юрий Покинтелица);

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Елена Шишкина).

Во втором чтении будут рассмотрены следующие законопроекты:

«О народных заседателях» (докладчик депутат Елена Шишкина);

«Об использовании языков на территории Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Марина Магдалина);

«О государственном контроле (надзоре) за использованием и охраной земель» (докладчик депутат Евгений Мошкин);

«О внесении изменений в статью 57 Закона Донецкой Народной Республики “Об автомобильном транспорте”» (докладчик депутат Александр Бондаренко).

Кроме того, парламентарии рассмотрят проекты постановлений «О награждении Почетным знаком Народного Совета Донецкой Народной Республики», «О награждении Почетной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики» и «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики Перепёлкина Дмитрия Николаевича».

Также парламентарии заслушают отчёты о деятельности Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, Временной комиссии по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий и Временной комиссии по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины.

Начало пленарного заседания в 16:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 15:00 до 15:40.