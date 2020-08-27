В Народном Совете пройдёт очередное пленарное заседание осенней сессии 2020 года

Во вторник, 1 сентября 2020 года, в сессионном зале Дома правительства состоится очередное пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О профессиональных союзах”» (докладчик депутат Максим Паршин);

«О внесении изменения в статью 179 Закона Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» (докладчик депутат Марина Жейнова);

«О внесении изменения в статью 151 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Оксана Сигидина);

«О внесении изменения в статью 2 Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Алексей Дорофеев);

«О внесении изменений в статьи 4 и 17 Закона Донецкой Народной Республики “О социальной защите ветеранов войны”» (докладчик депутат Ярослав Аника);

«О почётном звании Донецкой Народной Республики “Город трудовой доблести”» (докладчик депутат Владимир Чекун);

«О внесении изменений в статьи 41 и 92 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”» (докладчик депутат Ольга Грязнова).

Кроме того, парламентарии рассмотрят проекты постановлений «О награждении Почетной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики», «О досрочном прекращении полномочий депутата Народного Совета Донецкой Народной Республики Пакреева Владимира Геннадьевича» и «О перезакреплении округов за депутатами Народного Совета Донецкой Народной Республики».

Начало пленарного заседания в 15:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 14:00 до 14:40.