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В Народном Совете пройдёт очередное пленарное заседание весенней сессии 2021 года

В пятницу, 19 февраля, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

  • «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений»;
  • «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»;
  • «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об оплате труда”»»;
  • «О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики “О пожарной безопасности”»;
  • «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”».

Начало пленарного заседания в 14:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 13:00 до 13:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).

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