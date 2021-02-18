В Народном Совете пройдёт очередное пленарное заседание весенней сессии 2021 года

В пятницу, 19 февраля, в сессионном зале Дома Правительства состоится очередное пленарное заседание весенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

«О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «О минимальном размере оплаты труда и о внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об оплате труда”»»;

«О внесении изменения в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики “О пожарной безопасности”»;

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О промышленной безопасности опасных производственных объектов”».

Начало пленарного заседания в 14:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 13:00 до 13:40.

Адрес: г. Донецк, бул. Пушкина, 34 (сессионный зал Народного Совета, Дом Правительства).