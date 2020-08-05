В Народном Совете пройдёт первое пленарное заседание осенней сессии 2020 года

В пятницу, 7 августа 2020 года, в сессионном зале Дома правительства состоится первое пленарное заседание осенней сессии Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

В проект повестки дня включены следующие законопроекты:

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей”» (докладчик депутат Евгений Гриценко);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О статусе судей”» (докладчик главный специалист отдела подготовки законопроектов Управления систематизации законодательства и анализа судебной практики Аппарата Верховного Суда Донецкой Народной Республики Николай Цыганок);

«О внесении изменений в статью 304 Закона Донецкой Народной Республики “О таможенном регулировании в Донецкой Народной Республике”» (докладчик депутат Марина Жейнова);

«О налоговой системе» (докладчик депутат Марина Жейнова);

«О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О налоговой системе”» (докладчик депутат Марина Жейнова);

«О внесении изменения в статью 4 Закона Донецкой Народной Республики “О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)”» (докладчик депутат Андрей Баевский);

«О введении в действие Водного кодекса Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Юрий Покинтелица);

«О внешней разведке» (докладчик депутат Виталий Кравец);

«О государственной охране» (докладчик депутат Виталий Кравец);

«Об особенностях урегулирования правоотношений, связанных с передачей в аренду (пользование) земельных участков сельскохозяйственного назначения» (докладчик депутат Валерий Скороходов).

Также во втором чтении будут представлены следующие законопроекты:

«О правовом режиме земель охранных зон объектов магистральных газопроводов» (докладчик депутат Валерий Скороходов);

«О Квалификационно-дисциплинарной комиссии судей Донецкой Народной Республики» (докладчик депутат Максим Кныш).

Кроме того, парламентарии рассмотрят проект постановления «О награждении Почетной грамотой Народного Совета Донецкой Народной Республики».

В завершение пленарного заседания депутаты заслушают отчёт Временной комиссии Народного Совета по контролю и координации деятельности в районах, наиболее пострадавших от вооружённой агрессии Украины, и отчёт Временной комиссии Народного Совета по вопросам деятельности малых угледобывающих предприятий.

Начало пленарного заседания в 12:00.

Регистрация СМИ, аккредитованных при Народном Совете ДНР, с 11:00 до 11:40.