В Народном Совете прорабатываются механизмы предотвращения и защиты населения от ЧС

Во вторник, 15 сентября, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором парламентарии продолжили работу над законопроектом «О внесении изменений в Законы ДНР ʺО защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характераʺ и ʺОб аварийно-спасательных службах и статусе спасателейʺ».

Председатель Комитета Виталий Кравец подвел итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы обсудили заключения Верховного Суда, Министерства юстиции, Министерства внутренних дел и Министерства государственной безопасности, поступившие к законопроекту. Были рассмотрены предложения о конкретизации полномочий Главы ДНР в указанной сфере, а также о необходимости приведения терминологии, используемой в законопроекте, в соответствие с нормативными правовыми актами.

Концепция законопроекта основана на правоприменительном опыте Российской Федерации в данной сфере с учётом норм действующего законодательства Донецкой Народной Республики. Основная цель – усовершенствование правовых и организационных основ деятельности в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В ходе дискуссии мы приняли во внимание поступившие предложения и решили продолжить работу над законопроектом с учётом поступивших замечаний», – сказал депутат.