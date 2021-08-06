В Народном Совете прошла церемония награждения Почётным знаком и Почётными грамотами

Председатель

В пятницу, 6 августа, в ходе пленарного заседания Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка наградил Почётным знаком и Почётными грамотами граждан Республики.

В рамках первого пленарного заседания осенней сессии Народного Совета II созыва за особый вклад в развитие законодательства Донецкой Народной Республики и парламентаризма в Донецкой Народной Республике, обеспечение прав и свобод граждан Донецкой Народной Республики, укрепление демократии и конституционного строя в Донецкой Народной Республике, за активную общественно-политическую деятельность и укрепление межпарламентских связей награждён Почётным знаком Народного Совета Донецкой Народной Республики Наумец Сергей Сергеевич.

Также за активную общественную деятельность и весомый вклад в развитие Донецкой Народной Республики награждены Почётными грамотами Народного Совета Донецкой Народной Республики Коренев Сергей Николаевич, Волошина Мария Алексеевна.

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