В Народном Совете прошла встреча со студентами-политологами

В пятницу, 14 мая, состоялось открытое заседание Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству. По случаю празднования Дня Конституции Донецкой Народной Республики для участия в мероприятии были приглашены одни из лучших студентов Донецкого национального университета, обучающихся по направлению подготовки «Политология».

В ходе заседания парламентарии подвели промежуточные итоги работы над проектом закона «О внесении изменений в Закон «О государственном флаге Донецкой Народной Республики».

Председатель Комитета Максим Кныш в своём комментарии пресс-службе Народного Совета отметил:

«Мы обсудили изменения, вносимые в Закон «О государственном флаге Донецкой Народной Республики», которыми планируется урегулировать порядок вывешивания и поднятия Государственного флага Республики. Комитет принял решение рекомендовать проект закона к рассмотрению и принятию Народным Советом в первом чтении с учётом доработки ко второму.

Присутствующие сегодня на заседании студенты-политологи смогли наблюдать один из этапов прохождения законопроекта: от регистрации до его принятия Народным Советом.

В ходе сегодняшнего мероприятия наши гости смогли не только увидеть работу Комитета, но и имели возможность задать парламентариям вопросы и получить на них исчерпывающие ответы. Кроме того, специально для них было организовано посещение музея и сессионного зала Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Очень радует, что будущие политологи проявляют интерес к работе Народного Совета и нашего Комитета не только с профессиональной, но и с гражданской точки зрения. Следует отметить, что политологи ДонНУ всегда отличались патриотизмом и развитой гражданской позицией. Это представители нового поколения, которому предстоит укреплять и поддерживать наш конституционный строй, защищать права и свободы граждан. Они – будущее политической системы Республики. Обладая специализированными знаниями в политической сфере, они как никто другой будут беречь ценности, лежащие в основе нашего государства и закреплённые в Конституции, день которой мы сегодня отмечаем».

Секретарь Комитета Олег Онопко также прокомментировал заседание.

«Хотелось бы отметить, что это не первое подобное мероприятие, в котором принимает участие Комитет. Такие встречи утверждают наше стремление к открытости и конструктивному диалогу с молодёжью, особенно с теми её представителями, которые уже в скором будущем станут государственными служащими, политическими аналитиками и консультантами», – подчеркнул парламентарий.

Своими впечатлениями поделилась студентка Донецкого национального университета Сона Казарян.

«От своего имени и от лица всех присутствующих на мероприятии сокурсников хочу выразить особую благодарность членам Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству за предоставленную нам возможность соприкоснуться с деятельностью парламентариев, узнать, как проходят заседания комитетов Народного Совета, проследить механизм прохождения законопроектов. Особый интерес вызвало посещение сессионного зала, а также музея Народного Совета. Думаю, что сегодняшняя встреча может стать определяющей для будущего многих из нас».

По окончании встречи молодые люди получили не только незабываемые впечатления, но и памятные сувениры с символикой Народного Совета ДНР.