В Народном Совете прошло торжественное открытие недели безопасности дорожного движения

В понедельник, 17 мая, на базе Комитета Народного Совета по транспорту и связи состоялся круглый стол, посвящённый торжественному открытию VI Республиканской недели безопасности дорожного движения.

В мероприятии приняли участие представители Управления Государственной автомобильной инспекции Министерства внутренних дел, Министерства транспорта, Министерства образования и науки, Министерства молодёжи, спорта и туризма, Министерства культуры, Министерства связи, Министерства информации, администрации города Донецка, образовательной организации высшего профессионального образования «Донецкая академия транспорта» и Федерации автомобильного спорта ДНР.

Председатель Комитета Александр Бондаренко поделился с пресс-службой Народного Совета итогами круглого стола.

«Проблема безопасности на дорогах актуальна для Донецкой Народной Республики так же, как и для любого государства.

Сегодня состоялось расширенное заседание Комитета в формате круглого стола в рамках шестой недели безопасности дорожного движения.

Основной целью данной акции является повышение уровня информированности населения Республики о мерах безопасности дорожного движения. В первую очередь это касается детей, особенно в преддверии школьных каникул. Кроме того, большой акцент сделан и на профилактику дорожно-транспортных происшествий, которая будет заключаться в проведении рейдов и проверках на дорогах», – рассказал парламентарий.

Александр Бондаренко поблагодарил всех участников круглого стола за плодотворное сотрудничество и добавил, что Комитет всецело поддерживает инициативу Донецкой академии транспорта по организации недели безопасности дорожного движения, и в дальнейшем готов оказывать всяческое содействие в проведении подобных мероприятий.