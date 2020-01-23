В Народном Совете рассказали о работе над проблемами в сфере размещения временных объектов

В среду, 22 января, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, в котором приняли участие представители Правительства, Государственного комитета по земельным ресурсам, Фонда государственного имущества, Министерства юстиции, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Верховного Суда.

Председатель Временной комиссии Ирина Дианова озвучила повестку заседания.

«На заседании комиссии были рассмотрены два основных вопроса. Во-первых, мы продолжили обсуждение проблемных аспектов правоотношений, связанных с объектами незавершённого строительства с представителями министерств и ведомств Республики. Во-вторых, представители рабочей группы по рассмотрению вопросов о сокращении длительности процедуры согласования размещения временных объектов отчитались о результатах своей деятельности», – сообщила депутат.

Ольга Грязнова рассказала о работе по решению проблем в сфере размещения временных объектов.

«В феврале 2019 года ко мне обратились представители администрации Новоазовского района по поводу трудностей, возникающих при регистрации и согласовании размещения временных объектов. Данный вопрос регулировался на основании Постановления Совета Министров «Об утверждении Порядка размещения временных объектов на территории соответствующих административно-территориальных единиц ДНР».

К временным объектам, согласно постановлению, относятся:

временные одноэтажные сооружения торгового, бытового, социально-культурного или другого не производственного назначения для осуществления хозяйственной и другой деятельности, изготовленные из облегчённых конструкций. При этом должны учитываться основные требования к сооружениям, определённые техническим регламентом строительных изделий, строений и сооружений, которые устанавливаются временно, без заглублённого фундамента, площадью не более 30 м 2 в наружных габаритах;

в наружных габаритах; автопарковки и открытые площадки различного функционального назначения, например, для сезонной торговли, аттракционно-развлекательные площадки;

индивидуальные металлические гаражи для хранения автотранспортных средств людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, площадью не более 24 м 2 в наружных габаритах;

в наружных габаритах; торговые автоматы, электронные аппараты для принятия платежей, пополнения счетов и прочее, установленные за пределами зданий и сооружений;

павильоны ожидания общественного транспорта со встроенными помещениями по обслуживанию населения товарами и услугами первой необходимости, площадью не более 30 м 2 в наружных габаритах;

в наружных габаритах; летние площадки при кафе.

Трудности, озвученные представителями Новоазовской администрации, заключались в том, что, во-первых, стоимость временного размещения, а это по сути та же аренда, только краткосрочная, взималась в размере нормативной денежной оценки земли. А во-вторых, каждый временный объект необходимо было согласовывать с Межведомственной комиссией при Правительстве.

Со своей стороны я обратилась к коллегам из Временной комиссии по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти. Комиссией было принято решение о создании рабочей группы в составе Государственного комитета по земельным ресурсам, Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, Министерства промышленности и торговли, Новоазовской администрации и депутатов.

Мы подготовили новый проект вышеуказанного постановления. К обсуждению этого проекта привлекли архитектурные отделы всех администраций районов и крупных городов Республики – Донецка, Макеевки, Харцызска, Снежного и других. В своей работе мы учли мнение всех.

На данный момент новый проект постановления готов, и в ближайшее время Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства сможет инициировать его рассмотрение Правительством.

Основные изменения, которые мы подготовили, – это снижение стоимости за размещение любого временного объекта и упрощение процедуры его согласования, в частности уменьшение срока оформления и регистрации», – резюмировала депутат.