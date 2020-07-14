В Народном Совете рассматривают возможность повышения эффективности борьбы с неплательщиками алиментов

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Во вторник, 14 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству по вопросам внесения изменения в статью 163 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики, и доработки законопроекта «Об административной ответственности за неуплату средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Законопроекты предполагают декриминализацию статьи 163 УК ДНР «Злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей» и установление за данный вид правонарушения административной ответственности.

Председатель Комитета Елена Шишкина прокомментировала целесообразность предложенных изменений.

«Разработка данных законопроектов обусловлена тем, что привлечение к уголовной ответственности по 163-й статье УК ДНР затруднено из-за особенностей правоприменительной практики. Это приводит к безнаказанности лиц за злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Установление административной ответственности станет эффективным способом борьбы со злостными неплательщиками алиментов», — отметила парламентарий.

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