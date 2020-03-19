В Народном Совете рассмотрели обращение от Донецкой железной дороги

В среду, 18 марта, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, на котором парламентарии обсудили необходимость внесения дополнений и изменений в некоторые нормативные правовые акты.

В мероприятии приняли участие представители Правительства, Министерства образования и науки, Министерства труда и социальной политики, а также представители государственного предприятия «Донецкая железная дорога».

Председатель Временной комиссии Ирина Дианова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«Сегодня мы рассмотрели обращение государственного предприятия «Донецкая железная дорога» о подготовке компетентных специалистов, а также повышения квалификаций работников сферы железнодорожного транспорта.

Согласно действующему законодательству работодатель имеет право повышать своим работникам квалификацию только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения.

Следует отметить, что присвоенный разряд – показатель сложности выполняемой работы и уровня квалификации работника, и влияет на уровень оплаты труда, который возрастает по мере увеличения разряда.

В настоящее время вопрос соответствия наименований профессий и присваиваемых квалификаций согласно лицензиям Министерства образования и науки требованиям Классификатора Украины и Справочника квалификационных характеристик профессий работников, действующих на территории Республики, является актуальным не только для учебного центра профессиональных квалификаций Донецкой железной дороги, но и для Республики в целом.

Для решения этой проблемы был разработан проект постановления Правительства ДНР «О мерах по классификации должностей и профессий, применяемых предприятиями, учреждениями, организациями всех организационно-правовых форм и форм собственности, физическими лицами–предпринимателями и физическими лицами (гражданами), использующими наёмный труд», который предусматривает утверждение перечня соответствия введенных должностей, профессий в организациях после их регистрации в ДНР должностям, профессиям, содержащимся в Классификаторе Украины.

Также в рамках гармонизации республиканской нормативной правовой базы с законодательством Российской Федерации заинтересованным министерствам и ведомствам было предложено изучить правоприменительный опыт РФ в решении данной проблемы, в частности на территории Республики Крым», – сообщила парламентарий.