В Народном Совете рассмотрели проблемные вопросы, возникающие при оформлении документов

В среду, 3 февраля, состоялось заседание Временной комиссии Народного Совета по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти, посвящённое вопросу правописания фамилий и исправления ошибок, допущенных при оформлении документов.

Председатель Временной комиссии Ирина Дианова подвела итоги заседания в комментарии пресс-службе Народного Совета.

«В ходе заседания Временной комиссией был рассмотрен вопрос касательно применения букв «е» и «ё» при написании фамилии в документах. В частности, было рассмотрено обращение жителя Донецка, у которого возникли трудности при оформлении паспорта гражданина Российской Федерации. Согласно информации, изложенной в обращении, написание его фамилии в свидетельстве о рождении отличается от написания его в фамилии во всех других документах, выданных после получения свидетельства о рождении.

Проблематика касательно применения букв «е» и «ё» при написании фамилии в документах возникает по ряду причин. Так, одной из них может являться особенность правописания и переводов русских фамилий, а именно массовые ошибки, которые допускались при выдаче документов на Украине до 2014 года, и некорректными переводами русских фамилий и имен на украинский, а после – обратно, с украинского на русский язык. Также имеет место «человеческий фактор». Как пример, гражданин при наступлении определенного возраста, получая паспорт, не обращает внимания на несоответствие в написании его фамилии в выданном документе и свидетельстве о рождении, и в дальнейшем сталкивается с трудностями при получении документов.

Каждый конкретный случай имеет свои особенности и пути решения. Обращение, поступившее в адрес Народного Совета, было рассмотрено в полном объеме, гражданину будут предоставлены разъяснения касательно дальнейших действий для решения возникшей проблемы при оформлении паспорта гражданина Российской Федерации», – отметила парламентарий.