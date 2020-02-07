В Народном Совете рассмотрели вопросы правового регулирования в сфере противодействия терроризму

В пятницу, 7 февраля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по безопасности и обороне, на котором продолжили обсуждение законопроекта «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О противодействии терроризму”» с представителями Министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики.

Итоги заседания пресс-службе Народного Совета прокомментировал председатель Комитета Виталий Кравец.

«Сегодня на заседании Комитета были рассмотрены поступившие заключения министерств и ведомств по законопроекту. Мы рассмотрели основные понятия и термины, а также необходимость приведения их в соответствие с действующим законодательством.

Также были рассмотрены нормы организационных основ противодействия терроризму, условий проведения и осуществления руководства контртеррористической операцией. В ходе работы над законопроектом за основу взята практика Российской Федерации в данной сфере.

По результатам заседания было принято решение продолжить работу с учётом поступивших предложений и замечаний», – сообщил парламентарий.