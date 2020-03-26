В Народном Совете рассмотрели возможность внесения изменений в закон о нормативных правовых актах

Во вторник, 24 марта, состоялось совместное заседание Комитета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству и Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству, на котором парламентарии обсудили вопрос иерархии нормативных правовых актов.

На мероприятии присутствовали представители Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Государственного комитета по земельным ресурсам и Государственного комитета лесного и охотничьего хозяйства

Председатель Комитета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам Валерий Скороходов обозначил необходимость согласованности отдельных норм проекта Земельного кодекса, Гражданского кодекса и Закона ДНР «О нормативных правовых актах» в части соблюдения горизонтальной иерархии нормативных правовых актов, согласно которой кодекс обладает большей юридической силой, чем закон.

«При работе над проектом Земельного кодекса мы во многих вопросах опираемся на опыт Российской Федерации. Однако при этом следует учитывать, что ряд норм, действующих на данный момент в Республике, уже потеряли свою актуальность и требуют кардинального реформирования, поскольку не соответствуют сегодняшним реалиям.

На данный момент ведётся работа по согласованию проекта Земельного кодекса с принятым недавно Гражданским кодексом и другими законами ДНР. Для законодательного закрепления основ как гражданского права, так и земельного, нужно указать, что гражданское и земельное законодательство основывается прежде всего на Конституции и состоит из Гражданского и Земельного кодексов и принятых в соответствии с ними других законов, регулирующих правоотношения в данных сферах», – сказал парламентарий.

Со своей стороны председатель Комитета по гражданскому и арбитражному законодательству Андрей Баевский отметил, что данная норма нашла своё отражение в Гражданском кодексе. При этом Законом ДНР «О нормативных правовых актах» иерархией нормативных правовых актов не установлена разница в юридической силе и соподчинённости законов к кодексам.

«13 декабря 2019 года был принят Гражданский кодекс ДНР, который вступит в силу 1 июля 2020 года. Его нормы закрепляют верховенство Гражданского кодекса над остальными законами, содержащими нормы гражданского права. Учитывая, что любой кодекс является базовым нормативным правовым актом, мы считаем необходимым установить преимущество кодекса над некодифицированным законом, внеся соответствующих изменений в Закон ДНР “О нормативных правовых актах”», – отметил депутат.

Председатель Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш подвёл итоги обсуждения.

«Наивысшей юридической силой обладает только Основной закон Республики – Конституция. Ни один кодекс, ни один закон или подзаконный нормативный правовой акт не может ей противоречить. В части, противоречащей Конституции, ни один кодекс, закон или подзаконный нормативный правовой акт действовать не будет, а будет действовать Конституция.

Данные предложения не противоречат положениям Конституции, поэтому я считаю необходимым для предотвращения возможного возникновения юридических коллизий в правоприменительной практике внести изменения в Закон ДНР «О нормативных правовых актах», касающиеся определения места кодексов в иерархии нормативных правовых актов. В ближайшее время данный законопроект будет подготовлен Комитетом по конституционному законодательству и государственному строительству и внесён на рассмотрение Народного Совета», – подытожил он.

Данную инициативу поддержали все присутствующие на совместном заседании лица.