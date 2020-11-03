В Народном Совете разрабатывают изменения к Закону «О противодействии терроризму»

Председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о ходе разработки законопроекта «О внесении изменения в статью 3 Закона Донецкой Народной Республики ʺО противодействии терроризмуʺ».



«Проект закона дополняет статью 3 Закона ДНР «О противодействии терроризму» понятием «террористическая организация». Данный термин заимствован из Модельного закона «О противодействии терроризму», принятого на 33-м пленарном заседании Межпарламентской ассамблеи государств-участников СНГ, в которую входит также Российская Федерация.

Данный Закон устанавливает основные принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и ликвидации последствий проявлений терроризма. Внесение изменений позволит повысить качество правоприменения со стороны органов государственной власти, реализующих меры по противодействию терроризму», – сказал парламентарий.