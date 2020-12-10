В Народном Совете разрабатывают изменения в Закон «О пожарной безопасности»

Основная цель проекта закона «О внесении изменения в статью 16 Закона ДНР “О пожарной безопасности“» — устранение правовых коллизий в законодательстве и проблемных вопросов, возникающих при практическом применении норм Закона. Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Народного Совета по безопасности и обороне Виталий Кравец.

«Проект конкретизирует норму по наделению Главы Республики полномочиями по утверждению пятилетнего плана проверки организации работы органов исполнительной власти и органов местного самоуправления по предотвращению пожаров и их тушению, обеспечению пожарной безопасности населенных пунктов и объектов.

Необходимость утверждения Главой пятилетнего плана обусловлена тем, что проверке подлежат органы исполнительной власти и органы местного самоуправления, деятельность которых контролирует Глава Республики. Положения действующей редакции Закона «О пожарной безопасности» не предусматривали утверждение пятилетнего плана Главой Донецкой Народной Республики. Ранее пятилетний план проведения проверок деятельности и оказания помощи органам исполнительной власти и органам местного самоуправления по вопросам обеспечения пожарной безопасности был утверждён распоряжением Председателя Совета Министров Донецкой Народной Республики», – сказал парламентарий.