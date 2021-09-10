В Народном Совете разрабатывают новую редакцию закона об информации и информационных технологиях

Сегодня, 10 сентября, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям, посвящённое обсуждению проекта закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

В мероприятии принял участие представитель Главы ДНР в Народном Совете, представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Главе ДНР, а также представители Министерства государственной безопасности, Министерства финансов, Министерства связи, Министерства информации и Генеральной прокуратуры.

Об актуальности проекта закона и рассмотренных на заседании вопросах в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Владислав Бердичевский.

«В настоящее время в Донецкой Народной Республике регулирование отношений в сфере информации и информационных технологий осуществляется в соответствии с Законом «Об информации и информационных технологиях».

Однако следует учитывать, что информационная сфера является одной из наиболее динамичных, поэтому в целях устранения существующих пробелов и коллизий в законодательстве был разработан проект закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Так, законопроектом определяются основные термины, устанавливаются ограничения на доступ к информации, особенности распространения информации, государственное регулирование в сфере применения информационных технологий. Кроме того, устанавливается порядок ограничения доступа к информации, распространяемой с нарушением законодательства ДНР, и регулируются вопросы защиты информации и ответственности за правонарушения в сфере информации и информационных технологий», − сообщил парламентарий.

Владислав Бердичевский отметил, что проект закона разработан рабочей группой, созданной по инициативе Комитета, в которую вошли также представители Министерства связи и Министерства информации. Предусмотренные проектом нормы направлены на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации с учётом особенностей конституционно-политического устройства Республики.

«Активное участие в работе над проектом принимают представители органов исполнительной власти и других заинтересованных органов. Сегодня на заседании обсуждались замечания и предложения к законопроекту, они будут проанализированы Комитетом и учтены в итоговой редакции законопроекта. Работа над ним будет продолжена», − резюмировал председатель Комитета.