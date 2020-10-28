В Народном Совете разрабатывают внесение изменений в Закон «Об электронной подписи»

Председатель Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о работе над законопроектом «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “Об электронной подписи“».

«Законопроект разработан для повышения информационной безопасности Донецкой Народной Республики и обеспечения требований к процессу аккредитации удостоверяющих центров, государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений.

Проект закона, который я разработал, в порядке законодательной инициативы внесён на рассмотрение Народного Совета в соответствии с частью 1 статьи 72 Конституции Донецкой Народной Республики. За основу был взят Федеральный закон РФ «Об электронной подписи», согласно концепции внешней политики ДНР, утверждённой Указом Главы, определяющей в качестве одного из стратегических приоритетов взаимодействие с Российской Федерацией и закрепляющей стремление к совершенствованию законодательства Донецкой Народной Республики путём его гармонизации с законодательством Российской Федерации», – сказал парламентарий.