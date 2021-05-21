В Народном Совете разработан законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны

В четверг, 20 мая, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по уголовному и административному законодательству, посвящённое обсуждению проекта закона «О внесении изменения в статью 425 Уголовного кодекса Донецкой Народной Республики».

О сути рассматриваемого законопроекта в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказала председатель Комитета Елена Шишкина.

«Проект закона разработан в целях совершенствования правового регулирования вопросов уголовной ответственности за публичное унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны, а также за распространение заведомо ложных сведений о них.

На сегодняшний день частью 1 статьи 425 Уголовного кодекса ДНР предусмотрена уголовная ответственность за отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, установленных указанным приговором, а равно распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, совершённые публично. При этом в действующем законодательстве не установлена ответственность за распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, совершённое публично.

Законопроектом предлагается отнести к одной из форм реабилитации нацизма публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны и установить уголовную ответственность за унижение чести и достоинства ветеранов Великой Отечественной войны и за оскорбление памяти защитников Отечества.

Кроме того, предусматривается ужесточение ответственности за реабилитацию нацизма с использованием своего служебного положения или с использованием средств массовой информации, а также с искусственным созданием доказательств обвинения. Также предлагается установить уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, совершённую группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», − сообщила парламентарий.

Председатель Комитета подчеркнула, что проект закона разработан в рамках реализации курса внешней политики Донецкой Народной Республики на гармонизацию собственного законодательства с законодательством Российской Федерации.

«На сегодняшнем заседании рассматривались замечания и предложения заинтересованных органов, по итогам обсуждения принято решение доработать законопроект, предусмотрев корреспондирующие изменения в Уголовно-процессуальный кодекс ДНР. Так, необходимо закрепить в статье 124 указанного Кодекса полномочия соответствующих органов на проведение предварительного следствия дел о преступлениях, предусмотренных статьёй 425 Уголовного кодекса ДНР.

В настоящее время работа над законопроектом находится на завершающей стадии», − резюмировала Елена Шишкина.