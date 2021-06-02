В Народном Совете состоится круглый стол, посвящённый восьмидесятой годовщине со дня начала Великой Отечественной войны

В четверг, 3 июня, по инициативе Народного Совета ДНР в Донецке состоится круглый стол на тему «Международные отношения в Европе накануне Великой Отечественной войны», посвящённый восьмидесятой годовщине со дня начала войны Советского Союза с немецко-фашистским захватчиком.

В работе тематической площадки примут участие члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям и Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, представители Министерства иностранных дел, Министерства информации, а также историки из Донецкого национального университета и Республиканского краеведческого музея.

С докладами по теме мероприятия выступят депутаты Народного Совета, а также заместитель министра иностранных дел Наталья Михайлова, заместитель министра информации Артём Ольхин и декан исторического факультета ДонНУ Виталий Разумный. Модератор круглого стола – председатель Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

По итогам заседания участники примут резолюцию.

Место проведения: г. Донецк, ул. Артёма, 97 (5 этаж, актовый зал).

Время: 11:00.