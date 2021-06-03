В Народном Совете состоялся круглый стол на тему «Международные отношения в Европе накануне Великой Отечественной войны»

В четверг, 3 июня, по инициативе Народного Совета ДНР в Донецке прошёл круглый стол на тему «Международные отношения в Европе накануне Великой Отечественной войны», посвящённый восьмидесятой годовщине со дня начала войны Советского Союза с немецко-фашистским захватчиком.

В мероприятии приняли участие члены Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям и Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству, заместитель министра иностранных дел Наталья Михайлова, заместитель министра информации Артём Ольхин, декан исторического факультета ДонНУ Виталий Разумный, а также историки из Донецкого национального университета и Республиканского краеведческого музея.

Со вступительным словом выступил председатель Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

«Добрый день, уважаемые коллеги! От имени Комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям и Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству рад приветствовать вас на круглом столе «Международные отношения в Европе накануне Великой Отечественной войны», который приурочен к восьмидесятой годовщине крупнейшего конфликта современности.

Наш круглый стол – одно из мероприятий, проводимых в эти дни Народным Советом, стратегическая цель которых заключается в концептуализации нашего видения истории Великой Отечественной войны и выработке мер, направленных на противодействие попыткам её политизации и фальсификации».

В ходе работы круглого стола его участники представили доклады по теме, а по его итогам была принята итоговая резолюция.

Своими впечатлениями от мероприятия поделился с пресс-службой Народного Совета председатель Комитета Народного Совета по конституционному законодательству и государственному строительству Максим Кныш.

«Цель нашего круглого стола – напомнить гражданам Республики о том, что европейские ценности не сопоставимы с ценностями Русского мира. Сегодня мы вспоминали, как фашистская Германия несмотря на то, что был подписан Пакт Молотова и Риббентропа, вероломно напала на Советский Союз. Но наш народ победил, потому что за нами правда. Мы отстояли свою цивилизацию, мир на нашей земле и свободу тогда, отстоим эти значимые для нас ценности и теперь», – рассказал парламентарий.

В свою очередь, Владислав Бердичевский отметил:

«В год восьмидесятилетия со дня начала Великой Отечественной войны мы как граждане Донецкой Народной Республики особое внимание хотим уделить данному событию, поскольку находимся сейчас в ситуации, очень схожей с той, в которой оказались наши предки в сорок первом году.

Современные нацисты развязали против нас войну. И пусть она, к счастью, не такая масштабная, чем та война, в которой участвовали наши прадеды, современные потери также невозможно ничем измерить. Наши две Республики уже потеряли более десяти тысяч мирных граждан. Страшные потери!

Мы стремимся к тому, чтобы в мировое информационное пространство попадало как можно больше правдивой информации о событиях, предшествующих началу Великой Отечественной войны – самой страшной войны в истории современного человечества.

Необходимо, чтобы люди знали и помнили, как хрупок мир. Чтобы они, проводя параллели между прошлым и будущим, смогли понять, к чему может привести разгорающийся огонь военного конфликта.

Я надеюсь, что информация, озвученная на нашем круглом столе, получит широкую огласку в обществе. А это, в свою очередь, послужит тому, что люди, может быть, начнут задумываться и понимать, к чему может привести развязывание подобных конфликтов, чем нам и всей Европе в целом это может угрожать».