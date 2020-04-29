В Народном Совете усовершенствуют законодательство в сфере социальной защиты медицинских работников

Комитет Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства разработает ряд законопроектов в сфере социальной защиты медицинских работников ДНР.

Об этом в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Александр Серёженко.

«Чтобы усовершенствовать законодательство в сфере здравоохранения, члены Комитета предложили включить в проект повестки осенней сессии 2020 года Народного Совета ДНР ряд законопроектов. В частности, проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О здравоохранении”», направленный на предоставление отдельных государственных социальных гарантий медицинским работникам.

На данный момент Комитет при содействии Министерства здравоохранения приступил к сбору необходимой информации о количестве медицинских работников Донецкой Народной Республики. Кроме того, производится анализ существующей практики применения законодательства, регламентирующего вопросы обеспечения медработников социальными гарантиями, выявляется общественная потребность в правовом регулировании указанной сферы», – сообщил парламентарий.