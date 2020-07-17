В Народном Совете утвердили концепцию законопроекта об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности

Сегодня, 17 июля, состоялось расширенное заседание Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике, посвящённое обсуждению концепции проекта закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». В мероприятии приняли участие депутаты Молодёжного парламента ДНР.

Итоги обсуждений в комментарии пресс-службе Народного Совета подвела председатель Комитета Марина Жейнова.

«На заседании мы утвердили концепцию проекта закона «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности». Работа над ним велась с начала марта при активном участии представителей Министерства доходов и сборов и членов комитета Молодёжного парламента по экономике и предпринимательству. Сегодня законопроект был зарегистрирован в Народном Совете.

Главная цель проекта закона – определение основ государственного регулирования внешнеторговой деятельности и полномочий Донецкой Народной Республики в указанной сфере. Это позволит обеспечить благоприятные условия для внешнеторговой деятельности, а также защиты экономических и политических интересов ДНР.

Кроме того, принятие проекта закона позволит разграничить положения, касающиеся государственного регулирования внешнеторговой деятельности в сфере международной торговли товарами, услугами и интеллектуальной собственностью, что обеспечит защиту внутреннего рынка Республики и стимулирование прогрессивных структурных изменений в экономике.

Законопроект разработан в рамках гармонизации законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации и полностью соответствует избранному курсу внешней политики нашего государства.

Также хочу поблагодарить депутатов Молодёжного парламента за активную жизненную позицию и участие в совершенствовании законодательства Донецкой Народной Республики», − отметила парламентарий.

В свою очередь депутат Народного Совета, председатель комитета Молодёжного парламента по экономике и предпринимательству Александр Гриденко рассказал о деятельности молодых парламентариев в составе рабочей группы по подготовке проекта закона об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности.

«Представители нашего комитета в составе рабочей группы в течение полугода активно участвовали в разработке законопроекта. За это время мы провели ряд встреч с предпринимателями Республики, которые высказали заинтересованность в принятии регуляторных мер в сфере внешнеторговой деятельности.

Сегодня в ходе обсуждений с членами Комитета Народного Совета по бюджету, финансам и экономической политике мы пришли к единому мнению по всем положениям проекта закона. Уверен, что в будущем его принятие положительно отразится на экономическом климате Республики, поскольку основные его задачи − поддержка отечественного производителя и стимулирование развития национальной экономики при осуществлении внешнеторговой деятельности», − резюмировал Александр Гриденко.