В Народном Совете ведётся работа над законопроектом о добровольчестве

Председатель Комитета Народного Совета по делам молодёжи, физической культуре, спорту и туризму Владимир Чекун в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал о работе над проектом закона «О добровольчестве (волонтёрстве)».

«Сейчас Комитет совместно с Молодёжным парламентом ведёт работу над проектом закона «О добровольчестве (волонтёрстве)».

Это очень кропотливый труд, ведь волонтёрство – деятельность, основанная на душевном порыве, и её непросто вместить в юридические рамки. Однако практика показывает, что в законодательном плане необходимо поставить точку в вопросе, кто такой волонтёр и чем он занимается. Так мы сможем избежать ситуаций, когда под желанием помочь людям скрываются совершенно иные, порой вредные и опасные инициативы.

Позиция государства и общества в части того, кто такие волонтёры, должна быть закреплена юридически. Проект такого закона ожидается уже давно и заточен он будет, в том числе, под молодёжь. Ведь есть волонтёры и младше 14 лет, поэтому резко сузить рамки и формализовать отношения общества и добровольца будет неправильным решением», – сказал депутат.