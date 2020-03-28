В Народном Совете внесли изменения в бюджетное законодательство

Сегодня, 28 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели законопроект «О внесении изменений в статью 90 Закона Донецкой Народной Республики “Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике”», разработанный депутатом Народного Совета, членом Комитета по бюджету, финансам и экономической политике Ольгой Грязновой.

Инициатор законопроекта представила коллегам изменения в бюджетное законодательство.

«Законопроектом предусматривается возможность распределения и перераспределения внебюджетных денежных средств между бюджетными учреждениями по решению главного распорядителя или распорядителя бюджетных средств, который выступает учредителем соответствующих бюджетных учреждений, в порядке, определённом Правительством», – сообщила парламентарий.

Учитывая актуальность законопроекта, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики «Об основах бюджетного устройства и бюджетного процесса в Донецкой Народной Республике» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу после опубликования на официальном сайте Народного Совета.