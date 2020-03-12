В Народном Совете внесли изменения в ряд действующих законов ДНР

Сегодня, 12 марта, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики в части приведения их положений в соответствие с Законом Донецкой Народной Республики “О Правительстве Донецкой Народной Республики“», разработанный Временной комиссией Народного Совета Донецкой Народной Республики по гармонизации взаимодействия с органами государственной власти.

О сути законопроекта рассказала депутат Ирина Дианова.

«Настоящий проект закона направлен на совершенствование законодательства Республики в части обеспечения правильности наименования высшего органа исполнительной власти – Правительства Донецкой Народной Республики, а также гармонизацию отдельных норм законов с положениями Конституции ДНР и Закона ДНР «О Правительстве Донецкой Народной Республики».

Так, законопроектом предлагается заменить в ряде законодательных актов наименование «Совет Министров» на «Правительство».

Данные изменения коснутся законов ДНР «О государственной тайне», «О безопасности», «О воинской обязанности и военной службе», «О статусе военнослужащих», «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Донецкой Народной Республики», «О судебно-экспертной деятельности», «Об обращениях граждан», «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», «Об отпусках», «О государственной статистике», «О внутренних войсках Министерства внутренних дел», «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», «О транспорте», «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики», «Об особых правовых режимах», «О системе органов исполнительной власти Донецкой Народной Республики», «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Об основах общеобязательного социального страхования», «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», «О государственном оптовом рынке электрической энергии и мощности», «Об электроэнергетике», «О противодействии терроризму», «О занятости населения», «О защите прав потребителей», «Об электронной подписи», «О персональных данных», «Об аккредитации в республиканской системе аккредитации», «О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности», «Об экологической экспертизе», «Об отходах производства и потребления», «О специальных мерах защиты интересов Донецкой Народной Республики (Санкциях)», «Об обороне», «О полиции», «О психиатрической помощи», «О радиочастотном ресурсе», «О противодействии распространению болезней, обусловленных вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), и правовой и социальной защите людей, живущих с ВИЧ», «О городском электрическом транспорте», «О железнодорожном транспорте», «Об автомобильных дорогах», «О культуре», «О фермерском хозяйстве», «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей», «О рынках и рыночной деятельности», «О транспортно-экспедиторской деятельности», «О Государственной оперативно-спасательной службе», «О пчеловодстве», «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их ограничений (обременений)», «О музеях и музейном деле», «Об изъятии из обращения, переработке, утилизации, уничтожении или дальнейшем использовании некачественной и опасной продукции», «О геодезии и картографии», «О Государственном гимне Донецкой Народной Республики», «Об оценочной деятельности», «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», «О животном мире», «О племенном деле в животноводстве», «О рекламе», «О запрете отдельным категориям лиц иметь недвижимость за пределами территории Донецкой Народной Республики, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Донецкой Народной Республики, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», «О Государственном флаге Донецкой Народной Республики», «О гидрометеорологической деятельности», «Об охране атмосферного воздуха», «О Министерстве государственной безопасности», «Об оперативно-разыскной деятельности», «О судебной системе Донецкой Народной Республики», «О прокуратуре», «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», «О социальной защите членов семей лиц, погибших при защите Донецкой Народной Республики», «Об основах системы профилактики правонарушений в Донецкой Народной Республике», «О Знамени Победы», Уголовно-процессуального кодекса, Консульского устава и Горного закона Донецкой Народной Республики», – сообщила докладчик.

Учитывая, что законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере организации и функционирования высшего органа исполнительной власти, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в некоторые законы Донецкой Народной Республики в части приведения их положений в соответствие с Законом Донецкой Народной Республики “О Правительстве Донецкой Народной Республики”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.