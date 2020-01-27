В Народном Совете внесли изменения в закон о международных договорах

Сегодня, 27 января, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О международных договорах Донецкой Народной Республики”», разработанный Комитетом Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.

О сути законопроекта рассказал председатель профильного комитета Владимир Бердичевский.

«В связи с внесением изменений в Конституцию ДНР о наименовании высшего исполнительного органа государственной власти ДНР и со вступлением в силу Закона ДНР «О Правительстве Донецкой Народной Республики», возникла необходимость привести Закон ДНР «О международных договорах Донецкой Народной Республики» в соответствии с указанными нормативными правовыми актами.

Принятие законопроекта позволит избежать возникновения юридических коллизий при применении Закона ДНР “О международных договорах Донецкой Народной Республики”», – сообщил парламентарий.

Ввиду того, что законопроект направлен на усовершенствование законодательства Республики, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О международных договорах Донецкой Народной Республики”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.