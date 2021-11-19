В Народном Совете вручили почётные знаки и почётные грамоты за вклад в развитие парламентаризма

В пятницу, 19 ноября, согласно повестке пленарного заседания осенней сессии 2021 года Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва депутаты Народного Совета приняли постановления о награждении почётными знаками и почётными грамотами Народного Совета Донецкой Народной Республики.

Председатель Комитета Народного Совета по этике, Регламенту и организации работы Народного Совета Наталья Пшеничная зачитала тексты соответствующих постановлений о награждении.

Почётные грамоты были вручены в том числе за существенный вклад в развитие законодательства Донецкой Народной Республики и парламентаризма в Донецкой Народной Республике, обеспечение прав и свобод граждан Донецкой Народной Республики, укрепление демократии и конституционного строя в Донецкой Народной Республике, за активную общественно-политическую деятельность и укрепление межпарламентских связей.

Награды в торжественной обстановке вручил Председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка.