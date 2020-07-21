В Народном Совете законодательно урегулируют вопрос возможности регистрации места жительства в дачном доме

В пятницу, 17 июля, состоялось заседание Комитета Народного Совета по сельскому хозяйству и земельным ресурсам, посвящённое обращению о возможности регистрации места жительства по адресу дачного дома.

На мероприятии присутствовали представитель Главы ДНР в Народном Совете Алексей Сухинин, а также представители Правительства, Министерства юстиции, Министерства агропромышленной политики и продовольствия, Миграционной службы Министерства внутренних дел, администраций города Донецка и Макеевки, Государственного комитета по земельным ресурсам.

Заместитель председателя Комитета Юрий Леонов рассказал о сути вопроса.

«Ко мне обратились представители одного из садовых товариществ посёлка городского типа Александровки с вопросом о возможности оформления прописки. Следует отметить, что данная проблема существует не только в Александровке, но и в других населённых пунктах. Особенно она обострилась в связи с тем, что из-за вооружённой агрессии Украины были разрушены дома. Также в Республику переехали жители серой зоны и временно-подконтрольных Украине территорий, которые смогли приобрести дачные дома.

Вопрос прописки очень важен для таких людей прежде всего в контексте необходимости получения паспорта гражданина ДНР и оформления социальных пособий. Потому мы должны обратить на него пристальное внимание и помочь с решением», – подчеркнул депутат.

Со своей стороны председатель Комитета Валерий Скороходов отметил, что вопрос требует законодательного решения.

«Эту проблему необходимо урегулировать на уровне закона. В Российской Федерации данный вопрос также был решён соответствующим законом. Согласно его нормам, садовый дом может быть признан жилым домом, а жилой дом может быть признан садовым домом в порядке, предусмотренном правительством.

Я считаю, что подобный законопроект должен быть разработан в кратчайшие сроки. Для многих людей возможность прописаться в дачном доме станет выходом из сложной жизненной ситуации. Как депутаты мы должны прежде всего отстаивать интересы наших граждан», – сказал парламентарий.

По итогам обсуждения Комитет принял решение начать работу над законопроектом о ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд, опираясь на опыт Российской Федерации в данной сфере.