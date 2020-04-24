В Народном Совете закрепили правовые основы предоставления денежной компенсации донорам крови и её компонентов

Сегодня, 24 апреля, согласно повестке пленарного заседания, парламентарии рассмотрели проект закона «О внесении изменений в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики “О донорстве крови и её компонентов”», разработанный депутатом Народного Совета, членом Комитета Народного Совета по здравоохранению, охране материнства и детства Виктором Ищенко.

О сути предлагаемых изменений рассказал инициатор законопроекта.

«Настоящий проект закона направлен на урегулирование механизма предоставления льгот донорам крови и её компонентов. Так, предлагается закрепить возможность замены бесплатного питания, предоставляемого донору после сдачи крови, денежной компенсацией, эквивалентной стоимости набора продуктов питания.

При этом полномочиями по определению размера такой компенсации и порядка её предоставления предлагается наделить Правительство Донецкой Народной Республики. Также законопроектом устанавливается норма, согласно которой до вступления в силу соответствующего нормативного правового акта Правительства денежная компенсация донору будет осуществляться в сумме, выплачиваемой по состоянию на 16 декабря 2019 года», – сообщил Виктор Ищенко.

Поскольку проект закона направлен на установление государственной социальной гарантии, парламентарии проголосовали за его принятие в двух чтениях в целом. Далее Закон ДНР «О внесении изменений в статью 16 Закона Донецкой Народной Республики “О донорстве крови и ее компонентов”» будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного Совета.