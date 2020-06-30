В Народном Совете завершили работу над концепцией законопроекта об ответственном обращении с животными

Комитет по природопользованию, экологии, недрам и природным ресурсам продолжает работу над проектом закона «Об ответственном обращении с животными». Об особенностях законопроекта в комментарии пресс-службе Народного Совета рассказал председатель Комитета Юрий Покинтелица.

«Согласно разработанной концепции основной принцип правового регулирования в сфере обращения с животными − гуманное отношение к ним. В то же время в законопроекте решается вопрос обеспечения безопасности, прав и законных интересов физических и юридических лиц в различных ситуациях с участием животных.

Прежде всего, законопроект предусматривает запрет любых форм пропаганды жестокого обращения с животными во всех средствах массовой информации. Кроме того, устанавливаются обязанности владельцев животных по их содержанию и использованию. В частности, в проекте закона прописаны требования при содержании собак потенциально опасных пород, также предлагается ввести обязательную регистрацию потенциально опасных пород животных», − сообщил парламентарий.

Председатель Комитета подчеркнул, что нормы законопроекта не распространяются на отношения в сфере охраны и использования животного мира, рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов, аквакультуры, охоты и сохранения охотничьих ресурсов, содержания и использования сельскохозяйственных и лабораторных животных.

«Особые требования устанавливаются при обращении с животными, используемыми в культурно-зрелищных мероприятиях. Это важно, поскольку именно в данной сфере подрастающее поколение должно получать первые уроки доброты, нравственности и милосердия, учиться гуманно и ответственно относиться к окружающему миру.

Проект закона регулирует вопросы создания приютов и содержания безнадзорных животных. Особое внимание уделено установлению порядка регулирования численности и отлова животных, исключающего их убийство и жестокое обращение.

В законопроекте прописаны нормы, предусматривающие административную ответственность для физических лиц, физических лиц – предпринимателей и должностных лиц в сфере обращения с животными», − отметил Юрий Покинтелица.

Парламентарий добавил, что проект закона разработан с учётом требований гражданского законодательства ДНР и передовой мировой практики, а также в рамках гармонизации законодательства Донецкой Народной Республики с законодательством Российской Федерации. Проект закона зарегистрирован в Народном Совете ДНР.