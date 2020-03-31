В парламенте обсудили концепцию законопроекта «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике»

Сегодня, 31 марта, согласно повестке пленарного заседания, в ходе парламентских слушаний на тему «О концепции проекта закона “Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике”» выступили эксперты и представители профильных министерств и ведомств.

Модератором на слушаниях выступил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Открыл слушания доклад представителя Главы ДНР в Народном Совете Алексея Сухинина.

«Законодательный механизм регулирования инвестиционной деятельности должен быть сбалансированным и прозрачным, устанавливающим понятные «правила игры» для инвесторов. Также он должен минимизировать бюрократические и административные нагрузки.

При построении модели инвестиционной политики необходимо в первую очередь ориентироваться на опыт Российской Федерации.

Необходимо законодательное закрепление инструментов защиты и сохранения инвестиций, установление гарантий прав субъектов инвестиционной деятельности, включая гарантию от незаконной экспроприации.

Кроме того, должна соблюдаться паритетность прав отечественных и иностранных инвесторов.

Инвестиционное законодательство должно быть неразрывно связано с другими отраслями. В связи с этим законодательное урегулирование инвестиционной деятельности неизбежно повлечёт внесение необходимых изменений в отраслевые законы.

Нормативное регулирование инвестиционной деятельность предполагает принятие законопроектов и направленных в его развитие подзаконных нормативных правовых актов. Для эффективной реализации законодательных норм наиболее рациональным представляется подход, предусматривающий одновременную разработку законопроектов и связанных с ними проектов подзаконных нормативных правовых актов», – отметил докладчик.

Далее выступила депутат Народного Совета ДНР Марина Жейнова. После чего спикер парламента предоставил слово ректору государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР», координатору постоянной рабочей группы по привлечению инвестиций, доктору экономических наук Ларисе Костровец.

«В рамках деятельности постоянной рабочей группы по привлечению были рассмотрены три законопроекта, посвящённых регулированию инвестиционной деятельности.

Наибольшей степенью проработки и соответствия реалиям сегодняшнего дня отвечают законопроекты «Об инвестиционной деятельности» и «Об инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике». Поэтому постоянная рабочая группа по привлечению инвестиций рекомендует принять два указанных законопроекта за основу для разработки окончательного проекта закона об инвестиционной деятельности. При этом названные законопроекты нуждаются в доработке», – отметила докладчик.

Доктор экономических наук, доцент профессор, заведующая кафедрой финансов государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР» Лариса Волощенко выступила с общими предложениями ко всем законопроектам.

«Во-первых, в проектах регулируются отношения не только национальных, но и иностранных инвестиций.

В связи с этим, по-моему мнению, необходимо принять два закона: «Об инвестиционной деятельности» и «Об иностранных инвестициях в ДНР», а также дополнительно разработать законопроект «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Во-вторых, в представленных проектах регулируется осуществление только реальных инвестиции, реализуемых в форме капитальных вложений по аналогии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений». Но в России существует целый ряд законов, которые регулируют и инвестиционную деятельность, и функционирование и развитие фондового, денежного рынков, осуществление финансовых инвестиций. Отсутствие подобного законодательства в ДНР обусловило то, что в представленных проектах законов, наряду с понятием «инвестиции» употребляется понятие «иностранные инвестиции», «капитальные вложения», но несмотря на присутствие в определении понятия «инвестиции» дефиниции «ценные бумаги», регулирование вложений в эти инструменты инвестирования не предполагается.

В связи с этим возникает необходимость либо инициирования принятия законодательных актов, регулирующих такие направления инвестирования, либо отразить указанные вопросы в соответствующих статьях законопроекта «Об инвестиционной деятельности».

В-третьих, в связи со вступлением в силу Закона РФ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ» считаем возможным дополнить законопроект «Об инвестиционной деятельности» положением о том, что отношения между инвесторами и лицами, привлекающими инвестиции, которые находят друг друга с помощью инвестиционных интернет-платформ, должны регулироваться законом ДНР «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ», который необходимо дополнительно разработать», – сказала Лариса Волощенко.

Докладчик остановилась на моментах, которые, по её мнению, нуждаются в доработке. Например, в законопроекте необходимо предусмотреть возможность оформления сделки на иностранных языках.

После выступлений представителей научного сообщества, специализирующихся в сфере теории инвестиционной деятельности, Владимир Бидёвка передал слово министру экономического развития Алексею Половяну.

«Один из основных положительных моментов законопроекта «Об инвестиционной деятельности» – разделение инвестиционных проектов на приоритетные и льготные. Такое разделение позволяет стимулировать потенциальных инвесторов к увеличению капитальных инвестиций в связи с необходимостью получения бóльших государственных льгот и преференций», – отметил руководитель ведомства в своём докладе.

В свою очередь начальник отдела лицензирования и технического регулирования Департамента торговли и технического регулирования Министерства промышленности и торговли Наталья Шевчук акцентировал внимание на том, что в настоящее время отечественным предприятиям необходимы значительные вложения инвестиций как внешних, так и внутренних для возобновления производства, внедрения новых технологий и обновления уже имеющихся основных производственных фондов.

«Инвестирование позволяет максимально реализовывать экономические и социальные возможности государства за счёт привлечения необходимого капитала. Вопросы инвестиционной деятельности играют важную роль для экономического развития Республики», – подчеркнула представитель Министерства промышленности и торговли.

Заместитель министра доходов и сборов Максим Савенко сообщил, что ранее в ведомство поступил на рассмотрение проект закона «Об инвестиционной деятельности», по результатам рассмотрения которого были выработаны замечания и предложения.

«Кроме правок в законопроект «Об инвестиционной деятельности Министерство доходов и сборов выступило с предложением внести изменения в Закон ДНР «О налоговой системе».

Целесообразно внести изменения в действующее законодательство, установив особый порядок определения элементов налогообложения (а также освобождения от обязанности по уплате отдельных налогов и сборов) – специального налогового режима для инвесторов, а также установить дополнительные основания для запрета принудительного взыскания налоговой задолженности инвесторов», – заявил замминистра.

Директор Департамента валютного регулирования и контроля Центрального республиканского банка Валерий Нестеров проанализировал инвестиционную деятельность с точки зрения банковского дела в Республике.

«Валютное регулирование осуществляется Центральным республиканским банком благодаря установлению норм и правил проведения валютных операций и направлено на сдерживание оттока денежных средств из Республики, стимулирование их возврата в экономику нашего государства, а также на увеличение доли безналичных расчётов. В частности, установлены правила трансграничного движения капитала при получении и возврате кредитов от нерезидентов, а также выплаты нерезидентам вознаграждения за их использование.

В связи с вышеизложенным Центральный республиканский банк рассматривает концепцию законодательного регулирования инвестиционной деятельности в ДНР с позиции необходимости препятствования возможному незаконному оттоку капитала из экономики Республики. Деятельность иностранных инвесторов может оказать неоспоримое позитивное влияние на экономику, если при этом будут минимизированы возможные отрицательные аспекты деятельности иностранных инвесторов, поскольку инвестиционные операции являются распространённым инструментом для необоснованного вывода капитала за пределы государства.

Необходимо исключить возможность незаконного оттока денежной массы из экономики государства под видом возврата иностранному инвестору денежных средств в связи с прекращением им инвестиционной деятельности на территории Донецкой Народной Республики либо под видом доходов, полученных от такой деятельности.

Один из вопросов при осуществлении трансграничных переводов денежных средств за пределы Донецкой Народной Республики, связанных с инвестиционной деятельностью иностранных инвесторов, – это проведение объективной денежной оценки взносов иностранных инвесторов в объект инвестиции, осуществляемых в неденежной форме. Урегулирование этого вопроса возможно после правового регулирования оценочной деятельности.

По результатам рассмотрения проекта закона «Об инвестиционной деятельности» необходимо отметить, что в целом он заслуживает положительных оценок и содержит необходимые фундаментальные основы и инструменты для регулирования инвестиционной деятельности в Донецкой Народной Республике, а также гармонично вписывается в систему законодательства Республики и не противоречит Закону ДНР “О Центральном Республиканском Банке Донецкой Народной Республики”», – подвёл итоги выступления представитель ЦРБ.

Также состояние инвестиционной деятельности в Республике было проанализировано представителями инвесторов. Так, собственник общества с ограниченной ответственностью «Рост» Роман Гребенюк выразил пожелания к законопроекту об инвестиционной деятельности.

«Необходимо отметить, что при разработке специального законопроекта, регулирующего порядок осуществления инвестиционной деятельности, следует обозначить следующий механизм реализации инвестиционной политики государства, который включает: определение надёжных источников и методов финансирования инвестиций; выбор сроков и органов, ответственных за реализацию инвестиционной политики; создание необходимой нормативной правовой базы для функционирования инвестиционного рынка; формирование благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций», – заявил выступающий.