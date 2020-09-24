В парламенте обсудили снижение административного давления на предпринимательство

Сегодня, 24 сентября, состоялись парламентские слушания на тему «Снижение административного влияния на предпринимательскую деятельность». Модератором дискуссии выступил Председатель Народного Совета Владимир Бидёвка.

Он открыл слушания, обозначив основные темы и задачи, стоящие перед их участниками.

«В настоящее время в Донецкой Народной Республике ведётся активная работа по совершенствованию системы государственного регулирования предпринимательской деятельности и снижению административного давления на предпринимательство.

Именно поэтому сегодня перед парламентариями стоит задача оптимизировать и ослабить процесс воздействия органов государственной власти на параметры осуществления предпринимательской деятельности. Это позволит создать надлежащие условия функционирования субъектов бизнеса, при которых будет обеспечиваться сопряжение государственных или общественных интересов – общественная полезность – и делового сообщества – коммерческая выгодность.

Таким инструментом достижения поставленной цели должны стать зарегистрированные в Народном Совете проект закона «О лицензировании отдельных видов деятельности» и проект закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”».

Таким образом, в рамках сегодняшних парламентских слушаний будут рассматриваться два вида административных барьеров, таких как:

– административные барьеры при входе предпринимателей на рынки, в частности, это механизм лицензирования;

– административные барьеры, связанные с проведением государственного контроля в сфере хозяйственной деятельности.

Каждый из представленных законопроектов предлагает свои пути устранения обозначенных административных барьеров, основываясь при этом на российском законодательном опыте, сложившейся модели управления при условии становления промышленно-экономического сектора экономики нашего государства.

Отмечу, что главная цель парламентских слушаний – обозначение векторов формирования благоприятного делового климата как институциональной основы устойчивого развития субъектов предпринимательства и развития конкуренции. Представленные законопроектами изменения позволят сформировать положения, направленные на защиту субъектов хозяйствования со стороны контролирующих органов, и устранить дискреционные полномочия таких органов», – отметил спикер парламента.

Далее депутат Народного Совета, заместитель председателя Комитета Народного Совета по промышленности и торговли Игорь Матрус рассказал о концепции законопроекта «О лицензировании отдельных видов деятельности», предложенной профильным комитетом.

«Законопроект «О лицензировании отдельных видов деятельности» разработан с учётом результатов мониторинга влияния мер государственного регулирования в сфере лицензирования на развитие предпринимательства, который выявил ряд проблем в действующей системе лицензирования.

Отличительная особенность законопроекта – изменение структуры и полномочий органов лицензирования, к которым проект относит: Правительство ДНР и органы исполнительной власти, осуществляющие лицензирование конкретных видов деятельности, исключая таких субъектов, как Специально уполномоченный орган по вопросам лицензирования – его роль выполнял Департамент Министерства финансов – и уполномоченные законом государственные коллегиальные органы – экспертно-апелляционный совет при Департаменте Минфина.

Существенно изменился подход к определению срока и места действия лицензии. Поступило предложение, чтобы она действовала бессрочно на всей территории Донецкой Народной Республики.

Сейчас Правительство по представлению Департамента Минфина может ограничивать на срок до 5 лет действие любой лицензии, выданной на неограниченный срок. Также на данный момент существует разделение лицензий на те, что действуют по всей территории, и те, что действуют на территории соответствующей административно-территориальной единицы.

Также сокращён перечень видов лицензируемой деятельности, сейчас в проекте их 56, вместо сегодняшних 71», – сообщил парламентарий.

В свою очередь депутат Народного Совета, член Комитета Народного Совета по промышленности и торговле Елена Стяжкина представила концепцию проекта закона «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”». Она подробно остановилась на мерах совершенствования механизма государственного надзора за хозяйственной деятельностью в рамках задач, поставленных Главой Республики, по снижению административного влияния на бизнес.

«Законопроект «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”» предлагает:

устранить проблему, связанную с правовым статусом любых, кроме министерств, органов, которые легализуются как контролирующие, за счёт исключения из понятия «государственный надзор» слова «республиканский»;

изменить понятие должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор;

установить ограничительные требования к внеплановым проверкам. Предлагается запретить органу государственного надзора при проведении внеплановых мероприятий проверять субъект хозяйственной деятельности по вопросам, не содержащимся в предписании, распоряжении или ином предписывающем документе об устранении ранее выявленных нарушений требований законодательства;

определить, что предписание выдаётся и подписывается руководителем органа государственного надзора или должностным лицом органа государственного надзора, который проводил проверку, поскольку в ряде органов государственного надзора предписания выдаются в день проверки проверяющим лицом, например, инспектором, поэтому важно чётко отграничить круг лиц, уполномоченных на выдачу предписания, дополнив его должностным лицом», – сказала депутат.

Подводя итоги выступления, Елена Стяжкина отметила, что Комитет по промышленности и торговле продолжает работать над созданием нового механизма организации и осуществления контрольно-надзорной деятельности и защиты прав подконтрольных субъектов, ориентируясь в том числе на законодательный опыт Российской Федерации.

После выступлений парламентариев Владимир Бидёвка передал слово министру доходов и сборов Евгению Лавренову.

«Основными направлениями поддержки предпринимательства должны стать совершенствование нормативно-правовой базы, развитие финансовой инфраструктуры, создание системы информационного обеспечения предпринимателей, содействие внешнеэкономической деятельности, включая содействие развитию торговых, научно-технических, производственных, информационных связей с зарубежными партнёрами, подготовка, переподготовка и повышение квалификации представителей бизнеса и властных структур, отвечающих за эту работу, а также установление упрощённого порядка регистрации субъектов предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации их продукции, представления статистической и бухгалтерской отчётности. Кроме того, необходимо создать льготные условия для использования субъектами бизнеса государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, научно-технических разработок и технологий и производственно-технологической поддержки предприятий», – подчеркнул руководитель ведомства в своём докладе.

Продолжил парламентские слушания доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей при Главе ДНР Ярослава Бережко.

«Повышение эффективности законодательства – важная составляющая в решении проблем административных барьеров. Оно может быть достигнуто только при умелом использовании новых юридических и экономических технологий. Они позволяют обеспечить высокое качество нормативных правовых актов, устойчивость правового регулирования; дают возможность систематически и планомерно воздействовать на правотворчество, не допуская и исправляя юридические ошибки, а также влиять на правоприменительную практику. В качестве таких технологий выступают: оценка регулирующего воздействия, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и мониторинг правоприменения», – озвучил свою позицию докладчик.

Заместитель председателя Общественной палаты Донецкой Народной Республики Екатерина Мартьянова озвучила позицию Общественной палаты по теме слушаний.

«Как видится членам Общественной палаты, внедрение предложенных ограничительных требований к внеплановым проверкам не только по основаниям, но и по кругу вопросов, подлежащих проверке, позволит сократить время на реализацию контрольных мероприятий и минимизирует предпосылки для создания коррупционных схем.

Четкое отграничение круга лиц, уполномоченных на выдачу предписания, и дополнение его должностным лицом позволит усилить личностную ответственность исполнителей, а также позволит субъектам предпринимательства ориентироваться в структуре органа государственного надзора для получения и налаживания обратной связи.

Корректировка понятия «должностного лица, уполномоченного осуществлять государственный надзор» отвечает современным реалиям и обусловлена, в частности, отсутствием нормативного регламентирования порядка аттестации (аккредитации) государственных инспекторов, а также тем фактом, что перечень должностных лиц, имеющих право осуществлять проверку, не ограничивается только инспекторами», – поддержала позицию профильного комитета Народного Совета по законопроекту «О внесении изменений в Закон Донецкой Народной Республики “О государственном надзоре в сфере хозяйственной деятельности”» выступающая.

В завершение слушаний выступили представители научного сообщества. Так, кандидат юридических наук, доцент заведующая отделом экономико-правовых исследований государственного учреждения «Институт экономических исследований» Любовь Кущ озвучила результаты круглых столов, прошедших на базе Института экономических исследований по поручению Межведомственной рабочей группы по вопросам предпринимательства и дерегуляции в сфере предпринимательской деятельности, упрощения регистрационных и разрешительных процедур. Докладчик подробно остановилась на проблемах, указанных предпринимателями и другими участниками данных мероприятий.

Также кандидат государственного управления, доцент заведующий кафедрой инновационного менеджмента и управления проектами государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе ДНР» Евгений Морозов обобщил основные идеи, прозвучавшие на слушаниях.